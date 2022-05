Serie A, Roma-Bologna 0-0: all’Olimpico tante occasioni e nessun gol

Entrambe le squadre hanno pagato un pizzico di stanchezza dopo l'impegno infrasettimanale

La Roma di José Mourinho aggancia la Lazio a quota 59, ma non trova il controsorpasso. I giallorossi, nel posticipo di Serie A di questa sera, non sono andati oltre lo 0-0 casalingo con il Bologna, che ha messo in fila un ulteriore risultato di prestigio contro una delle squadre che occupano un piazzamento europeo. Occasioni da una parte e dall'altra, bravi i due portieri a tenere inalterato il risultato.