Serie A, Roma-Bologna 1-0: decide una rete allo scadere del primo tempo

I giallorossi restano in scia delle squadre che li precedono in classifica in attesa del risultato dell'Atalanta

Daniele Vitiello

Nonostante diverse riserve in campo, in vista del ritorno di Europa League con l'Ajax, la Roma di Fonseca è riuscita a battere il Bologna.

Nel posticipo delle 18 di questa domenica, i giallorossi si sono imposti all'Olimpico per 1-0 grazie ad una rete siglata da Borja Mayoral quasi al termine della prima frazione di gioco con un tocco morbido a superare Skorupski. Il quarto posto è ora distante 5 punti per la squadra di Fonseca, ma con una vittoria dell'Atalanta sulla Fiorentina potrebbe allontanarsi di due lunghezze.