Serie A, la Roma vince 3-0 il derby e supera la Lazio: Mourinho a +2 su Sarri

Il derby della Capitale lo vince la Roma. Finisce 3-0 per la squadra di José Mourinho contro la Lazio di Maurizio Sarri. Decidono il match la doppietta di Tammy Abraham e un meraviglioso gol su punizione di Lorenzo Pellegrini. Tutte le reti arrivano nel primo tempo, con la Lazio che nella ripresa prova a reagire, ma non trova la via del gol. Termina così 3-0, c'è il sorpasso della Roma che si porta a 51 punti, a +2 sulla Lazio.