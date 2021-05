La Salernitana conquista la promozione in Serie A: Monza ai playoff, i verdetti

Tutti i verdetti dopo il 38esimo e ultimo turno di Serie B con la promozione diretta della Salernitana e il Monza ai playoff

La Salernitana è la seconda squadra promossa in Serie A. Grazie al successo per 3-0 all'Adriatico di Pescara, la formazione campana conquista il secondo posto nel campionato di Serie B e sale direttamente in massima serie con i 69 punti conquistati, 4 in meno rispetto all'Empoli che aveva già festeggiato la promozione.