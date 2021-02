Vittoria importante per l'Atalanta di Gasperini, squalificato e in tribuna, che permette ai bergamaschi di raggiungere la Juventus

Vittoria importante per l'Atalanta in casa della Sampdoria che permette ai bergamaschi di raggiungere la Juventus. A regalare i tre punti a Gasperini, oggi in tribuna per squalifica, sono le reti di Malinovskyi e Gosens.