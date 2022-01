Serie A, Sampdoria-Cagliari 1-2: Mazzarri acciuffa tre punti in rimonta

I sardi vincono la prima gara del 2022 in rimonta in Liguria conquistando tre punti importanti in chiave salvezza

Daniele Vitiello

Comincia nel migliore dei modi il 2022 del Cagliari di Walter Mazzarri. L'allenatore toscano ha battuto in rimonta a Marassi la Sampdoria, sua ex squadra, per 2-1. Inutile il momentaneo vantaggio blucerchiato di Gabbiadini, sotto gli occhi del nuovo presidente Lanna. Di Deiola e Pavoletti le reti che hanno consegnato i tre punti ai sardi nella ripresa.