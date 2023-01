Serie A, Sassuolo-Sampdoria 1-2 risultato finale: Stankovic vince in trasferta

La Sampdoria di Dejan Stankovic batte un colpo. Il cammino da qui al termine della stagione sarà tortuoso, ma i blucerchiati hanno iniziato il 2023 col piede giusto, battendo per 2-1 il Sassuolo in trasferta. Di Gabbiadini e Augello le reti che hanno deciso la sfida, oltre al penalty di Berardi che nella ripresa ha messo un po' di pepe sulla gara. La Sampdoria al momento supera la Cremonese al terzultimo posto in classifica, in attesa della sfida tra i grigiorossi e la Juventus.