Serie A, Spezia-Atalanta 0-0: inciampa ancora la squadra di Gasperini

Altro pareggio in campionato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo quello con l’Inter prima della sosta. I bergamaschi non sono andati oltre lo 0-0 con lo Spezia in trasferta a pochi giorni dalla gara di Champions League con il Liverpool. Hanno inciso sullo risultato del Manuzzi (i bianconeri giocano a Cesena le gare casalinghe) la rete annullata a Gosens per un fuorigioco di Zapata al 56′ e i diversi prodigi compiuti da Provedel. L’Inter ha domani la possibilità di scavalcare proprio l’Atalanta con una vittoria sul Torino.