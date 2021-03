Serie A, Spezia-Benevento 1-1: Verde risponde a Gaich

Si apre con un pareggio la ventiseiesima giornata di Serie A: ospiti in vantaggio con Gaich, pareggia Verde

Si apre con un pareggio per 1-1 tra Spezia e Benevento la ventiseiesima giornata di Serie A: passano in vantaggio gli ospiti al 24' del primo tempo con il primo gol in Italia dell'attaccante argentino Gaich, pareggiano i liguri con la rete nella ripresa di Verde. Un buon punto per Spezia e Benevento, che salgono a braccetto a quota 26 punti.