Serie A, Spezia-Cagliari 2-0: Erlic e Manaj condannano i rossoblu di Mazzarri

Importante successo in chiave salvezza per la formazione ligure, che si porta a quota 29 punti in classifica

Fabio Alampi

Importante successo in chiave salvezza per lo Spezia, che batte 2-0 il Cagliari e chiude una striscia di 4 sconfitte consecutive. Brutta battuta d'arresto, invece, per i rossoblu di Mazzarri, sempre pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nel quale Verde sbaglia un calcio di rigore, nella ripresa i padroni di casa trovano la via del gol prima con Erlic e poi con Manaj.