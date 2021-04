Serie A, Spezia-Crotone 3-2: rimonta in extremis per la squadra di Italiano

Tre punti che migliorano la classifica dei bianconeri e complicano ulteriormente quella degli ospiti

Gol ed emozioni nel primo anticipo di questo sabato di Serie A. Lo Spezia di Vincenzo Italiano ha battuto per 3-2 in rimonta il Crotone ed ha puntellato ulteriormente la sua classifica. Al gol iniziale degli ospiti con Djidji ha reagito nella ripresa la squadra di Italiano con Verde, prima dell'1-2 di Simy e della definitiva rimonta siglata da Maggiore ed Erlic nel finale. Tre punti preziosi per i bianconeri.