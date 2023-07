Serie A, stop agli sponsor di manica “invasivi” sulle maglie: novità dal 2024/2025

Niente più sponsor invasivi sulle maniche delle maglie delle squadre di Serie A. Come riferisce Calcio & Finanza, il regolamento che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2024/2025 ed ha durata triennale, comprende una novità nella sezione dedicata agli “spazi riservati alla pubblicità degli sponsor”, transitoria per la stagione 2024/25 e che sarà invece definitiva a partire dalla stagione 2025/2026.