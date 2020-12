Il Crotone di Giovanni Stroppa ha ottenuto una vittoria importante in casa contro lo Spezia. I rossoblù hanno battuto una delle dirette concorrenti per la salvezza con netto 4-1 grazie alla doppietta di Messia e ai gol di Reca e Henrique. Inutile la rete segnata da Farias per il momentaneo 1-1. Prova di forza del Crotone che vuole prima possibile abbandonare l’ultima posizione in classifica.