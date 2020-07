Si sono da poco concluse le cinque gare in programma alle 19.30 in questa domenica di Serie A. In ottica Inter, quello che interessa di più è la vittoria dell’Atalanta di misura in casa del Cagliari. La squadra di Gasperini è ora ad un solo punto da quella di Conte, sconfitta oggi dal Bologna. Questi i risulati:

BRESCIA-HELLAS VERONA 2-0

CAGLIARI-ATALANTA 0-1

PARMA-SAMPDORIA 1-2

SAMPDORIA-SPAL 3-0

UDINESE-GENOA 2-2