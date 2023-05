Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Sanabria risponde a Jovic, punto che serve a poco

Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Fiorentina, gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Passano in vantaggio gli ospiti all'inizio della ripresa con Jovic, rispondono i padroni di casa con Sanabria. Un punto a testa che serve a poco in chiave classifica, alla luce dei risultati delle partite di ieri: granata e viola salgono a quota 50 punti, venendo agganciati al nono posto dal Bologna, mentre il Monza allunga e si porta da solo in ottava posizione con 2 lunghezze di vantaggio.