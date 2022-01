Serie A, Torino-Fiorentina 4-0: i granata strapazzano a sorpresa la viola

Grande prestazione da parte della squadra di Juric nel posticipo di questo turno di Serie A

Vince un po' a sorpresa, soprattutto per le proporzioni del risultato, il Torino di Ivan Juric. Nel match disputato oggi alle 17, i granata hanno battuto in casa la Fiorentina per 4-0. Una prova sontuosa, approfittando di una giornata storta della squadra di Italiano. In rete Singo e Brekalo, per due volte, nel primo tempo, e Sanabria nella ripresa per il poker finale. Si è chiusa così dopo cinque gare la striscia di imbattibilità della Fiorentina.