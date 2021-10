Serie A, Torino-Sampdoria 3-0: torna al successo la squadra di Juric

Gara praticamente sempre in controllo dei granata: una rete nel primo tempo e due nella ripresa per assegnare i tre punti allo stadio Olimpico Grande Torino

Torna al successo il Torino di Ivan Juric dopo la sconfitta con il Milan. I granata hanno battuto questa sera la Sampdoria per 3-0 davanti al pubblico amico grazie alle reti di Praet, Singo e Belotti, la prima nel primo tempo e le altre due nella ripresa. Blucerchiati anche in inferiorità numerica, a risultato già compromesso, per l’espulsione di Adrien Silva che ha detto qualcosa di troppo al direttore di gara.