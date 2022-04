Serie A, Torino-Spezia 2-1 risultato finale: perdono ancora i bianconeri

La squadra dell'ex nerazzurro Thiago Motta perde contro i granata dopo la sconfitta con l'Inter dello scorso turno

Il Torino di Ivan Juric allunga la striscia positiva. A farne le spese oggi lo Spezia di Thiago Motta, sconfitto ancora, dopo lo 0-2 casalingo contro l'Inter dell'ultimo turno. Buona la prova dei granata, e in particolar modo del numero 10 Juric, autore di una doppietta. Con un gol per tempo, il centrocampista ha aiutato i compagni ad archiviare la pratica. Dal dischetto la prima rete dopo appena 5', sugli sviluppi di un corner invece il sigillo finale. Qualche brivido nel finale con il gol della bandiera siglato da Manaj dal dischetto, ma il risultato resta sul 2-1 per il Torino.