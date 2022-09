Serie A, apre a Roma un ufficio di rappresentanza. Casini: “Sarà a disposizione per…”

La Lega Serie A apre un ufficio di rappresentanza a Roma in autunno. E' tra le novità annunciate dopo l'Assemblea che ha anche approvato il bilancio preventivo per la stagione 2022/2023. "La struttura sarà ovviamente a disposizione non solo della Lega Serie A, ma anche per le esigenze di tutte le Associate - ha spiegato il presidente Lorenzo Casini -. Ringrazio il presidente Vito Cozzoli e Sport e Salute per la preziosa collaborazione e per averci fornito un ufficio di rappresentanza all'interno del complesso del Foro Italico"