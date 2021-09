Serie A, Venezia-Spezia 1-2: Bourabia in pieno recupero fa felice Thiago Motta

Primo successo stagionale per i liguri, che vincono grazie a un gol nel finale del centrocampista marocchino

Primo successo stagionale per lo Spezia di Thiago Motta, che vince sul campo del Venezia e sale a quota 4 punti in classifica: decisiva la rete in pieno recupero di Bourabia. Nel primo tempo i liguri passano in vantaggio grazie a Simone Bastoni, nella ripresa il pareggio di Ceccaroni, prima del gol del centrocampista marocchino.