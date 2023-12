Serie A, Verona-Lazio 1-1: inciampano i biancocelesti in vista dell’Inter

Inciampa la Lazio di Maurizio Sarri a poco più di una settimana dal match con l'Inter. I biancocelesti non vanno oltre l'1-1 in casa dell'Hellas Verona, nonostante il vantaggio siglato nel primo tempo dall'ex di turno Zaccagni in grande stile. Pareggio nella ripresa di Henry, a cui però i padroni di casa non riescono a dar seguito a causa dell'espulsione di Duda per somma di ammonizioni nel finale.