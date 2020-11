GdS – La Serie A omaggia Maradona: dalla fascia al video, le iniziative. E al 10′ di ogni partita…

Il calcio italiano e la Serie A sono pronti a omaggiare Diego Armando Maradona. Come disposto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ci sarà un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio della gare del nono turno.

Ma non è tutto. La Gazzetta dello Sport spiega: “Tutti i giocatori, in segno di lutto, indosseranno al braccio una fascia nera e sui maxischermi degli stadi appariranno immagini dell’argentino. E’ già successo mercoledì e ieri, dove si è giocato per la Champions League e l’Europa League, ma in Italia la Lega punta a proiettare non semplici immagini statiche, affidandosi a una produzione digitale particolarmente suggestiva. Solo oggi verranno ufficializzate le iniziative su cui si è lavorato nelle ultime ore: per alcune va ancora verificata la fattibilità a livello di termini contrattuali e altre sono legate ad autorizzazioni relative al copyright di alcuni materiali. […] Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di «onorare» la maglia che è sempre stata simbolo del suo genio, con un’iniziativa da realizzare al 10° minuto delle gare: un altro omaggio per ricordare il più grande numero 10 della storia del calcio“