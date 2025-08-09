A partire da questa stagione verrà introdotta questa nuova tecnologia: se n'è parlato alla presenza anche di Collina

Fabio Alampi Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 02:02)

Si è tenuto l’incontro tra la CAN C e le società di Lega Pro, valido per le Licenze Nazionali, impreziosito quest’anno dall’introduzione del Football Video Support (FVS). È stata illustrata la storica innovazione tenuta a battesimo dalla Serie C SKY Wifi, primo campionato a utilizzarla in Europa.

Al meeting hanno preso parte i presidenti, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori delle squadre di Serie C. Il Presidente della Lega Pro Matteo Marani ha dato il benvenuto ai presenti assieme al Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, al Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, al Responsabile e designatore della Can C, Daniele Orsato, e al Project Lead VAR FIFA, Massimiliano Irrati.

Nel corso dell’incontro, dopo un saluto del Presidente Zappi, il designatore Daniele Orsato ha spiegato le linee guida stagionali riguardanti la presenza del “Football Video Support” sui campi della Serie C, e le modifiche regolamentari contenute nella Circolare 1. Molto apprezzato l’intervento di Pierluigi Collina che ha evidenziato l’importanza della sperimentazione della tecnologia “Football Video Support”, in un campionato sempre più laboratorio del calcio italiano e mondiale come la Serie C.

(lega-pro.com)