Serie C, domenica si torna a parlare di seconde squadre sul modello Juventus

Il club bianconero ospiterà all’Allianz Stadium una tavola rotonda per approfondire il tema delle seconde squadre in Italia

“Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?”: è questo il tema della tavola rotonda che si svolgerà domenica 27 novembre all’Allianz Stadium alle ore 10 in occasione del Next Gen Day: un tema da sempre molto caro al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che sarà dibattuto con ospiti illustri. Relatori in sala: il Presidente della Figc Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il Presidente dell’AIC Umberto Calcagno e il Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Moderatori i giornalisti Guido Vaciago, direttore di Tuttosport e Luca Marchetti, caporedattore di Sky Sport. L’evento è organizzato dalla Juventus e dalla Lega Pro.