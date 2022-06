Serie A, assemblea il 13 giugno: contributi EL e Conference sul tavolo

La Lega Serie A ha convocato un incontro urgente, in video conferenza, per discutere dei contributi per le squadre in Europa e per i diritti tv

L'assemblea della Lega Serie A è stata convocata per lunedì 13 giugno 2022 in videoconferenza, ore 9.15 in seconda convocazione. Si tratta di una convocazione urgente per determinare in particolare dei contributi a favore delle società che giocheranno in Europa League e Conference League. Si parlerà anche dei diritti audiovisivi per l'area Medioriente-Nord Africa. Ecco il comunicato pubblicato dalla Lega Calcio: