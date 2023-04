Lega Calcio Serie A, nuova assemblea: all’ordine del giorno i diritti tv e non solo

Nuova assemblea per la Lega Serie A. È stata convocata per lunedì 24 aprile in video conferenza, per le 14, per l'esame e la discussione di diversi argomenti. Tra quelli all'ordine del giorno, come si legge in una nota della Lega Calcio, le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, i diritti tv, le ripartizioni dei diritti tv in base alla quota abbonamenti di questa stagione e della prossima. E si parlerà anche dei diritti audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa 2022/23 e 2023/24 territorio francese.