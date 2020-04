CdS – Serie A, dove giocare? No alla “safe zone”: ma non si esclude il cambio di stadio

La Serie A ripartirà solo se potrà farlo in assoluta sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute di nessuno. Ecco perché, in queste ore, si discute sulle eventuali sedi delle partite una volta che il campionato sarà ricominciato. Si va verso il ‘no’ alla safe zone, come riportato dal Corriere dello Sport:

“Intanto, si valuta anche dove giocare le partite. Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate diverse ipotesi, arrivando a contemplare l’individuazione di alcune zone sicure, limitando a quelle la disputa delle partite. La linea delle Federcalcio invece è quella che ogni squadra giochi i match casalinghi nel proprio stadio. Attenzione, in caso di necessità, o semplicemente per aumentare il livello di sicurezza, non viene scartata l’ipotesi di cambiare stadio, ma sarà comunque in zone limitrofe“.

(Fonte: Corriere dello Sport)