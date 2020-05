Ripresa Serie A, CorSera: “Campionato ancora nelle mani del virus. 13 giugno? Non è detto che…”

Il Consiglio Federale tenutosi ieri a Roma ha tracciato la linea per la ripresa del campionato di Serie A, B e C, mentre i dilettanti si sono ufficialmente fermati. La Serie A mantiene vive le speranze di ripartire il 13 giugno ma, come riporta il Corriere della Sera, una decisione sarà presa dopo il vertice con il Ministro dello Sport Spadafora, in programma giovedì 28 maggio. “Bisogna essere prudenti e realisti. Il campionato è ancora nelle mani del virus e l’eventuale ripresa dipenderà dalla curva del contagio. Non è detto che non possa slittare al 17 o al 20 giugno”, commenta il quotidiano.