Dal Pino: “Inizio nuova Serie A può slittare. Si rifletta su presenza tifosi allo stadio”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino invita alla riflessione sul ritorno negli stadi per i tifosi. «La sicurezza prima di tutto. Però confesso che ho difficoltà a pensare ad alcune discoteche o luoghi all’aperto con musica e migliaia di persone, e poi alla premiazione del campionato sabato a Torino senza un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte», ha detto.

E si è riferito con queste parole al dossier presentato al governo “redatto insieme al massimo dei consulenti in questo settore, per indicare una via sul ritorno agli stadi”. Il numero uno della Lega Calcio ha anche aggiunto: «Vedo tanta cautela. Giusto che ci sia ma quando ci sono progetti che garantiscono livelli alti di sicurezza, devono comunque essere presi in giusta considerazione».

INIZIO CAMPIONATO – «Pensando ai prossimi mesi siamo preoccupati per l’incertezza e ci sono molte cose da affrontare, a partire dall’attuale protocollo sanitario, visto che se rimanesse tale è molto difficile affrontare un intero campionato con un tampone ogni 4 giorni. Bisogna definire nuove modalità applicabili e percorribili. Slitta il campionato? Lunedì avremo una riunione sui calendari per stabilire esattamente la data. Al momento è il 12 settembre, ma stiamo cercando di riuscire a guadagnare un po’ di più tempo per far riposare maggiormente le squadre. L’ipotesi che slitti esiste, poi vedremo di quanto».

(Fonte: Ansa)