Lega Serie A, i fondi presenti nell’assemblea di domani

I rappresentanti di Cvc, Advent e Fsi saranno presenti all'incontro a distanza tra dirigenti e presidenti dei club

Si terrà domani, in videoconferenza, l'Assemblea della Lega Serie A. All'incontro sono attesi anche i rappresentanti dei fondi Cvc, Advent e Fsi. Sarebbe stata annunciata la loro presenza ai presidenti per dare un segnale sull'interesse, mai scemato, di costituire la Media Company per gestire i diritti della Lega Calcio.

"Uno degli obiettivi della presenza dei fondi potrebbe essere quello di convincere le squadre indecise e uscire così dall’impasse che si è manifestata nella mancata assegnazione dei diritti per il prossimo triennio, per i quali sono in lizza Dazn (in partnership con Tim) e Sky", scrive il Sole 24 Ore.