La Stampa – Serie A, cambia il format? Priorità 18 squadre. Poi ipotesi play-off

"Analisi impatti su ipotesi modifica del formato del campionato di Serie A". Oggi pomeriggio, nell'Assemblea di Lega Serie A si discuterà della possibilità di passare da venti squadre a diciotto. La Stampa spiega che per arrivare a questa realtà serviranno almeno tre anni. "L’idea è quella di varare la doppia riforma nella stagione 2024-25. Serviranno infatti due campionati di assestamento per virare verso le 18 squadre: 2022-23 e 2023-24". Di sicuro non potrà succedere per la stagione che inizierà a fine agosto. Ma serve un'intesa anche con le altre componenti del calcio, Federcalcio compresa. Il passaggio a 18 squadre comprenderà anche un dialogo con la Serie B. "In Francia, dove la Ligue 1 è appena scesa da 20 a 18 partecipanti, è stato stabilito che nel-la stagione 2022-23 quattro squadre retrocederanno in Ligue 2, mentre solo due saliranno nella massima divisione. Non sarà facile trovare un accordo simile in Italia", ha spiegato lo stesso quotidiano.