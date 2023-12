Lega Serie A firma appello contro abolizione Geo-bloking. De Siervo: “Il rischio…”

"La Lega Serie A è in prima linea, insieme a tutte le altre Leghe di calcio Europee, nell’opporsi con fermezza alla richiesta di futura inclusione dei servizi audiovisivi nell’ambito di applicazione del regolamento UE sui blocchi geografici". È quanto si legge in una nota della Lega Calcio.

Il prossimo 13 dicembre il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimersi per eliminare l’esclusività territoriale sui contenuti audiovisivi. "Verrebbe messo così a repentaglio il fondamento su cui si basa tutta l’industria cinematografica e sportiva, ovvero la vendita di esclusive per singoli territori", continua la stessa nota. Per questo la Lega ha votato contro l'abolizione del Geo-blocking per "la preservazione della diversità culturale e linguistica dell’Europa, ma soprattutto del sistema di commercializzazione per singolo paese. Un modo per dare garanzie sia ai detentori dei diritti che ai tanti differenti distributori".