Serie A, la Lega Calcio presenta il 2 settembre il calendario della prossima stagione

Il calendario della stagione 2020-2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle 12. Sarà una presentazione diversa rispetto agli anni scorsi. Nessun evento in programma. Gli accoppiamenti delle singole giornate di Campionato di Serie A verranno svelati in via esclusiva sugli account social, sul canale YouTube e sul sito web della Lega Calcio. Per chi volesse seguire sulle varie piattaforme della Lega l’event in diretta, gli hashtag ufficiali scelti sono:#SerieATIM, #nonprendereimpegni, #dontmakeplans. Ricordiamo che l’Inter ha chiesto alla Lega Calcio che venga rinviata la sua prima giornata di campionato.

(Fonte: Lega Serie A)