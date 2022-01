Serie A, conti in rosso post-pandemia: Dal Pino chiede aiuto al Governo

Lettera del presidente della Lega Calcio indirizzata alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, su aiuti concreti per le società

Conti in rosso per la pandemia che ha portato a ingressi ridotti e quindi meno introiti e a un aumento dei costi per le procedure di accesso agli stadi. Per questo il presidente della Lega Calcio Serie A, Dal Pino, ha scritto una lettera alla sottosegretaria dello Sport, Valentina Vezzali, perché il governo venga sensibilizzato sulla concretezza degli aiuti da dare alle società.