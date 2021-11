Di Marzio: “Si parla di Lucca in Nazionale e questo significa che in Serie A…”

Il giornalista ha commentato quanto detto da Caressa sul campionato italiano: troppi stranieri e poca fiducia nei giovani italiani

Gianluca Di Marzio, in chiave Nazionale, ha commentato così le parole del telecronista: «È un ciclo che si presenta puntuale. Abbiamo una crisi generazionale. Fino a qualche settimana fa si parlava di Lucca come possibile sorpresa per le prossime convocazioni. Sta facendo bene in Serie B, ma ci stiamo affidando ad un ragazzo che giocava in Serie C fino alla scorsa stagione, nel Palermo. Se andiamo a cercare in B e C significa che in Serie A non ci sono attaccanti. Raspadori e Scamacca poi non hanno le loro occasioni e Scamacca potrebbe dare spensieratezza ed avere una personalità utile alla Nazionale in questo momento».