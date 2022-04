Serie A, Lega approva modifiche allo Statuto. Casini: “Ritrovata compattezza”

All'unanimità i club del massimo campionato hanno approvato le modifiche che adeguano l'ordinamento ai principi informatori della FIGC

L’Assemblea della Lega Serie A ha approvato all’unanimità le modifiche allo Statuto per adeguarlo ai principi informatori federali. Al termine dell’Assemblea odierna, a cui hanno partecipato tutte le squadre associate, tenutasi oggi a Milano nella sede di via Rosellini il presidente Casini - tramite una nota stampa - ha dichiarato: «È un risultato importante, ottenuto anche per la ritrovata compattezza della Lega e tra tutte le Società, che ringrazio. Ora il testo sarà inviato al Commissario ad acta e alla Federazione. Ringrazio il Presidente Gravina e il Commissario per la collaborazione mostrata nelle ultime settimane».

«Per quanto riguarda le licenze nazionali - prosegue il Presidente - il gruppo di lavoro attivato dalla Lega Serie A aggiornerà nei prossimi giorni il documento prodotto in queste settimane in vista del Consiglio federale».

Tra i temi portati all’attenzione dell’Assemblea, anche l'istituzione di due nuove Commissioni permanenti, una sulle “Riforme” e una sulle “Infrastrutture”. «Il compito di queste due Commissioni, nelle quali saranno distribuiti tutti i Club, sarà di formulare, in tempi rapidi, proposte per favorire lo sviluppo della Serie A e del calcio italiano in generale. Saranno recuperate le idee già discusse negli anni, verificate e aggiornate, così come saranno identificati i problemi e le possibili soluzioni. E le Commissioni serviranno anche per collaborare in modo proficuo con il Tavolo permanente attivato dalla Figc», ha concluso Casini .