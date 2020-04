CdS – Coronavirus, la Serie A riparte senza tifosi: ecco quando si potrà tornare allo stadio

Il prossimo, coronavirus permettendo, potrebbe essere il mese della ripartenza della Serie A. Ma, ovviamente, a porte chiuse. Per il ritorno dei tifosi negli stadi, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la questione si preannuncia ancora piuttosto lunga:

“… La riapertura degli stadi al pubblico è stata messa nello stesso scaffale di quelle che riguardano, appunto, cinema e teatri: uno scaffale etichettato con indicazioni vaghe. Mentre però per i cinema la possibilità di trovare una corsia veloce esiste, per i teatri si parla del prossimo gennaio come periodo indicativo. Gli stadi, sempre se tutto va bene, potrebbero seguire la medesima linea: fine di quest’anno, inizio del prossimo. Se poi va ancora meglio del previsto e il virus viene sconfitto prima, tanto di guadagnato“.

(Fonte: Corriere dello Sport)