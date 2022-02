Serie A, linea unanime su adeguamento a principi informatori FIGC. Il presidente…

Quest'oggi sono stati presi in esame i curricula dei candidati alla presidenza e il 3 marzo si voterà

Quest'oggi, nella sede di via Rossellini a Milano, si è tenuta l'Assemblea di Lega Serie A . Diversi i punti all'ordine del giorno in attesa dell'incontro del 3 marzo quando si presenteranno i candidati alla presidenza della Lega Calcio.

L'amministratore delegato, Luigi De Siervo ha illustrato ai 20 club, presenti con i loro rappresentanti (per l'Inter Marotta e Antonello) la progettualità della Lega nei prossimi mesi. Questi gli impegni presi in esame: la presenza della Lega su diversi mercati internazionali, con l'apertura di diversi uffici di rappresentanza. E ha parlato anche della possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante la pausa per i Mondiali in Qatar.

Per quanto riguarda l'adeguamento dello Statuto ai Principi informatori della FIGC le società hanno individuato una linea unanime sui punti in esame. Rimane da definire il punto sui diritti collettivi non audiovisivi. In quest'ottica i club - si legge in una nota - accompagneranno con spirito costruttivo, nei prossimi giorni, il lavoro del commissario ad acta Terracciano per apportare allo statuto le modifiche opportune.