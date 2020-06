Sky – Serie A, tema quarantena: la soluzione. In caso di giocatore positivo, i compagni…

In queste ore, Gabriele Gravina, presidente FIGC, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, e Roberto Speranza, Ministro della Salute, hanno lavorato a stretto contatto con i membri del Cts per trovare una soluzione sul tema della quarantena di squadra, uno dei più delicati in vista della ripartenza della Serie A.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, per ovviare alla questione potrebbero essere previsti dei tamponi ai calciatori ogni 48 ore. In caso di giocatore positivo al coronavirus, i compagni potrebbero essere comunque autorizzati a giocare in caso di negatività a due tamponi successivi.

(Fonte: Sky Sport)