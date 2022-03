La Serie A rinnova l’impegno a promuovere la pace e sostenere chi è in difficoltà

Il presidente Casini: "la Lega lavorerà su tre linee di azione, sensibilizzazione, donazioni e progetti di accoglienza"

Tutti i Club della SerieA hanno accolto la proposta del neopresidente, Lorenzo Casini, di impegnare la Lega – come già fatto da diverse Società singolarmente – per promuovere la pace e dare sostegno a chi è in difficoltà. È quanto è emerso oggi nel corso della prima Assemblea della Lega Serie A presieduta dal Presidente Lorenzo Casini.