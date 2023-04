Lega Calcio e RDS annunciano la nascita della Radio-Tv della Serie A

In una nota viene raccontata la nascita della nuova emittente radiotelevisiva che trasmetterà sette giorni su sette

Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi annunciano la nascita della Radio-TV della Lega Serie A, la nuova emittente radiotelevisiva della Serie A che, del prossimo campionato, trasmetterà in modalità digitale DAB e IP. La Radio-Tv trasmetterà, 7 giorni su 7, dalle sette del mattino a mezzanotte, un ricco palinsesto dedicato al campionato di calcio della massima serie italiana e ai suoi protagonisti con contenuti realizzati ad hoc. L’accordo prevede anche la realizzazione di un editoriale quotidiano di 100” che andrà in onda su RDS 100% Grandi Successi e su tutti i canali della piattaforma RDS con un’audience raggiungibile di 8,5 milioni di persone.

«La decisione della Lega Serie A di far partire, con l’inizio della prossima stagione, un proprio canale radio-tv, in tecnologia Dab e web, rappresenta il primo passo verso la creazione del possibile canale ufficiale per la trasmissione delle partite live che potrebbe prendere vita dal 1 luglio 2024», ha affermato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.