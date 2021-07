Serie A a 18 squadre? La Lega non è convinta dopo studio Deloitte. LA FIGC…

I club non sono convinti della rivoluzione proposta dalla Federazione: il rischio di retrocedere è maggiore

La Serie Adice no al piano con 18 club illustrato dalla FIGC. Il no è arrivato, spiega La Repubblica, perché "c'è uno studio Deloitte secondo cui ridurre il numero delle partite porterebbe una riduzione del valore dei diritti della Serie A, proprio in un momento in cui l'Uefa invece punta a saturare il calendario".