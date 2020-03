“La Serie A riparte da zero”. E’ questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 24 marzo 2020. “Mentre diventa ufficiale il rinvio delle finali di Champions ed Europa League, i club italiani pensano alla possibile riprese dell’attività. La linea comune è di rifare la preparazione con autentici ritiri in stile pre-campionato”. In taglio passo, poi, si parla di Tonali: “Sempre più Juve d’Italia: Tonali primo della lista”.