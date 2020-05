Il Corriere dello Sport apre l’edizione di domenica 10 maggio 2020 con le ultime sugli allenamenti delle squadre di Serie A con il via libera, atteso nelle prossime ore, per gli allenamenti collettivi: “Gli scienziati verso il sì. Dal comitato scientifico atteso l’ok alla seconda fase, ma per la ripartenza del campionato resta il nodo isolamento nel caso in cui un atleta contragga l’infezione. Costi sanitari, per la A almeno 4 milioni di spese”.