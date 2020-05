Serie A, gli orari delle partite: mai di pomeriggio al Sud. Ecco i tre slot su cui si ragiona

La Serie A riparte, anche se si continua a discutere, per esempio, sull’orario delle varie partite in un clima caldo come quello che i giocatori dovranno affrontare da giugno in poi. A questo proposito, il Corriere dello Sport scrive:

“Scontato che, nei giorni in cui ci sarà in programma una sola partita, venga posizionata in prima serata, quindi alle 20.45 o alle 21. Per gli altri, invece, ci potranno essere più finestre. Durante la settimana, saranno al massimo due, con slot da scegliere tra le 19 e le 21, o le 19.15 e le 21.15, oppure ancora le 19.30 e le 21.30. Il sabato e la domenica, invece, le finestre diventeranno tre. E, al momento, si tratta delle 17.15, delle 19.30 e delle 21.45 (…). Intanto è già stato stabilito che non si giocherà mai di pomeriggio a Cagliari, Napoli e Lecce, mentre si cercherà di ridurre a un massimo di dieci tutte le gare diurne“.

(Fonte: Corriere dello Sport)