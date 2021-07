CorSera – Questione stadi, due frange in Serie A. Marotta moderato. Sa che…

La Lega Serie A è sul piede di guerra dopo la decisione del governo di aprire al 50% rispetto alla capienza dello stadio ma con un metro di distanza tra seggiolini

I club di Serie A sono irritati con il Governo. Il limite al 50% di capienza con un metro di distanza tra una persona e l'altra in tribuna porterebbe di fatto la capienza degli stadi al circa il 25-30%. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino sta cercando di mediare tra le parti. Il malcontento è dovuto alla differenza di trattamento: in aereo e sui treni si può viaggiare tranquillamente muniti di green pass e allo stadio oltre alla capienza ridotta si aggiunge il metro di distanza tra una persona e l'altra come mezzo contro il coronavirus.