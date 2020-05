Repubblica – Serie A, caos stipendi: almeno 6 club non pagano da gennaio. E ora i giocatori…

In attesa di capire se e quando si potrà tornare a giocare, in Serie A resta da chiarire anche la questione stipendi. Come sottolineato da Repubblica, è in atto un braccio di ferro tra i calciatori e i club: i primi non intendono rinunciare a due mensilità ma di essere disposti a tagliare il 25%, ossia una settimana di salario.

Altri giocatori, invece, sarebbero disposti a rinunciare alla mensilità di aprile solo nel caso in cui quei soldi venissero destinati a dilettanti e femminile. Una proposta irricevibile per i club che vorrebbero utilizzare quei soldi per pagare i dipendenti più in difficoltà. “Molti, però, hanno colto l’occasione per esagerare:almeno 6 club di Serie A non pagano gli stipendi da gennaio. Dalla loro le regole che impongono i controlli su gennaio-febbraio-marzo solo alla fine di giugno. Di contro, il pressing degli atleti: per loro, nonostante la paura degli infortuni, tornare a giocare è anche una questione di soldi”, chiosa Repubblica.