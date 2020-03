La Serie B ha scelto il suo destino? Ecco la richiesta dei medici a Balata

Mentre in Serie A si naviga a vista, per la Serie B sembrano esserci molti meno dubbi sulle sorti del campionato. Scrive il Corriere dello Sport: “Oltre a richiedere sostegno psicologico per i calciatori costretti a stare lontani dalle famiglie e a proporre lo stop di qualsiasi tipo di allenamento, la commissione medico scientifica sottoporrà al presidente Balata l’idea di interrompere subito il torneo cadetto perché, secondo i dottori, non esistono nel breve le condizioni per la ripresa”.