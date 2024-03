"Il mio gol? Sono felice, lavoro tutti i giorni per arrivare pronta e fare il bene della squadra. Sono fiduciosa, perché aspettavo da tanto questo momento, voglio continuare così. Ora la Roma: ci arriviamo bene, sappiamo che loro sono la squadra più forte del campionato, ma sarà comunque importante l'atteggiamento".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.