CdS – Inter, in attacco segnano ‘solo’ Lukaku e Martinez. C’è un grande assente. Conte…

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei problemi che hanno caratterizzato il calo dell’Inter nell’ultimo è stata la mancanza di gol alternativi in attacco, ovvero di ‘sostituti’ di Lukaku e Lautaro. Scrive il quotidiano:

“Restringendo il discorso al solo reparto offensivo, a inizio stagione Conte sperava di avere un apporto maggiore dalle sue punte. Non tanto da Lukaku e Martinez, rispettivamente a quota 18 e 15 centri, ma dagli altri. E invece Sanchez si è fermato al gol contro la Sampdoria di fine settembre perché ha fatto i conti con quasi tre mesi di stop a causa dell’operazione alla caviglia, Politano non ha trovato il giusto feeling tattico con l’allenatore e non è mai riuscito a battere il portiere avversario, mentre il baby Esposito ha realizzato la prima rete della carriera su rigore contro il Genoa il 21 dicembre”.

“E’ chiaro che il “grande assente”, per motivi indipendenti dalla sua volontà, è il Niño Maravilla che si sta riprendendo dopo l’infortunio, ma è altrettanto chiaro il motivo per cui, con la cessione di Politano ormai scontata, il tecnico di Lecce ha bisogno di un altro bomber“.

(Fonte: Corriere dello Sport)